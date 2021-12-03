В МВД Таджикистана объявили конкурс на лучшего осведомителя года — гарантируют денежные призы и гарантию конфиденциальности

Для участия в конкурсе нужно записать на видео или сфотографировать любое замеченное в городе правонарушение или преступление, после чего отправить данные в WhatsApp, Viber или Telegram УМВД с сообщением, передает Радио Озоди. Приоритет при награждении будет отдан тем, кто зафиксировал совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Но можно победить и просто благодаря количеству высланных видеороликов и фотографий.

Жители Душанбе отнеслись к конкурсу МВД, которому так и не дали названия, по-разному – от восторга до полного неприятия.

– Нужно воспитывать культуру городского жителя в людях и взаимное уважение. Деньги – это одно. Культура, воспитание, ответственность городского жителя – совсем другое. Надо заниматься воспитанием законопослушных граждан.

– Сам я не участвую в таких конкурсах, но я отношусь нормально, прохладно.

– Будет меньше нарушений на улицах. Люди начнут соблюдать правила на улицах. Я сам хочу принять участие в этом конкурсе.

– А что будет с совестью и человечностью? Они будут продавать свою совесть. Я против.

– В принципе, нужно, потому что у нас много нарушений. Так как вообще бардак на дорогах.

– Конечно, я хочу участвовать. Хочу, чтобы правонарушений было меньше.

От нарушения правил дорожного движения, драки, унижения, оскорбления и мата на улице до убийства – участники могут отправить в Управление МВД по Душанбе абсолютно любое фото или видео, где зафиксировано правонарушение или преступление. Чем более тяжким будет правонарушение, тем выше вероятность победить в конкурсе. Желательно также дать пояснения, кто и что делает на видео. Можно брать и количеством – несколько часов простоять на перекрестке, снимая на телефон переходящих дорогу в неположенном месте горожан.

Приз за первое место составит около $440, за второе – $265, $176 – за третье.

Все материалы, представленные на конкурс, будут рассмотрены компетентной комиссией. Объявление победителей конкурса в СМИ будет проводиться только по их собственному желанию.

Политолог Абдумали Кадыров поддерживает инициативу УМВД по Душанбе: «Идея того, что правоохранительные органы хотят решать проблему преступности совместно с населением, очень хороша. Это мне очень импонирует».

Итоги конкурса подведут в Душанбе 25 декабря. Победители получат не только деньги, но и подарки к Новому году. Пока неизвестно, станет ли конкурс осведомителей ежегодным.