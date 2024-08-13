В МЗС відповіли Білорусі, яка погрожує закрити українське посольство

Там нагадали, що РБ відома заявами, на які не варто реагувати.

“Ми бачили ці заяви [про можливість закриття українського посольства у Мінську], ретельно їх вивчили, аналізуємо їх. Не бачимо особливої доцільності, якщо чесно, реагувати на них, тому що білоруська сторона відома багатьма заявами, на які не варто реагувати”, — заявив він.

Тихий додав, що Київ і далі слідкуватиме за діями та заявами Білорусі та реагуватиме на них.

Нагадаємо, нещодавно Білорусь звинуватила Україну в тому, що дрони нібито ЗСУ порушують повітряний простір республіки. Через це у Мінську вирішили перекинути до кордону військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, а також реактивні системи “Полонез” і комплекси “Іскандер”. Але українські прикордонники їх там досі не бачили. // Дзеркало тижня