В Неаполе в образовавшийся в результате взрыва громадный провал рухнули автомобили (фото)

В итальянском Неаполе возле госпиталя, где лечат больных с COVID-19, в результате взрыва образовалась огромная воронка.

Как сообщает «ТСН», взрыв прозвучал в районе автомобильной стоянки. Несколько автомобилей провалились под землю, однако пострадавших в результате этого чрезвычайного происшествия, похоже, нет. А вот госпиталь остался без электричества и воды, персонал и пациентов эвакуировали.

Данные о масштабах образовавшегося провала разнятся — от 500 до двух тысяч квадратных метров. Не исключено, что взрыв был подземный — в этом месте проходят газовые и кислородные трубы.

А издание Wanted in Rome размещает несколько фото с места ЧП, на одном из которых видны автомобили, находящиеся в провале.

Фото уже начали расходится по социальным сетям.

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»