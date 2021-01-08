В Неаполе в образовавшийся в результате взрыва громадный провал рухнули автомобили (фото)
В итальянском Неаполе возле госпиталя, где лечат больных с COVID-19, в результате взрыва образовалась огромная воронка.
Как сообщает «ТСН», взрыв прозвучал в районе автомобильной стоянки. Несколько автомобилей провалились под землю, однако пострадавших в результате этого чрезвычайного происшествия, похоже, нет. А вот госпиталь остался без электричества и воды, персонал и пациентов эвакуировали.
Данные о масштабах образовавшегося провала разнятся — от 500 до двух тысяч квадратных метров. Не исключено, что взрыв был подземный — в этом месте проходят газовые и кислородные трубы.
А издание Wanted in Rome размещает несколько фото с места ЧП, на одном из которых видны автомобили, находящиеся в провале.
Фото уже начали расходится по социальным сетям.
#streetart and #glitchart made in #Naples pic.twitter.com/zI50UbSfvR
— Rudy Paganini (@RudyPaganini) January 8, 2021
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»Tweet