В немецкой тюрьме за день заменили 600 замков из-за стажера которій выложил фото мастер ключа в WhatsApp

Охранникам тюрьмы под Берлином пришлось за одни сутки экстренно заменить в учреждении 600 замков из-за того, что стажер решил похвастаться новой работой в пенитенциарной системе.

Об этом пишет The Local.

Стажер сфотографировал мастер-ключ, который в колонии открывает большинство дверей (а то и все). Потом — разослал друзьям в WhatsApp. В Минюсте заявили, опытный слесарь по такому снимку сможет сделать копию ключа. Есть риск, что она попадет к заключенным контрабандой, отмечает НОЖ.

Администрация тюрьмы моментально прекратила стажировку, а самому мужчине — запретила вход на территорию. Решается вопрос о взыскании с него 50 тысяч евро (4,5 миллиона рублей) за нанесенный ущерб.