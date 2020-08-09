В Нигере неизвестный убил шестерых туристов из Франции, гида и водителя

Нападавший скрылся на мотоцикле.

В Республике Нигер вооруженный человек на мотоцикле застрелил шестерых туристов из Франции, их гида и водителя.

Нападение произошло в районе Куре, пишет Reuters.

Министерство иностранных дел Франции сообщило, что проверяет информацию о нападении. Срочных комментариев от властей Нигера не было.

Правительство Франции предостерегло от путешествий в большие районы Нигера за пределами столицы Ниамея, поскольку там действуют группы боевиков, в частности «Боко Харам» — радикальная нигерийская исламистская организация. Ее участники выступают за введение в стране законов шариата и борьбу с влиянием Запада.

К югу от Ниамея, в Куре, расположен заповедник жирафов. Он является одним из самых известных мест Нигера.

Напомним, что три года назад в Нигере армия случайно расстреляла 14 местных мирных жителей, приняв их за боевиков. Погибшими оказались двое граждан Нигера и 12 человек, приехавших из Нигерии. Инцидент произошел в так называемой красной зоне, откуда были выселены все гражданские. // LB.ua