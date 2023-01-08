В Німеччині затримали іранця, який готував теракт з використанням ціаніду та рицину

В Рурському регіоні Німеччини затримали 32-річного іранця та ще одного чоловіка. Першого підозрюють в підготовці до ісламістського теракту з використанням отруйних речовин ціаніду та рицину.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Арешт пройшов в суботу близько опівночі за місцевим часом.

Згідно з даними правоохоронці, підозрюваного взяли під варту разом зі ще одним чоловіком. Наразі невідомо наскільки далеко плани іранця щодо теракту просунулись й чи була визначена конкретна ціль.

Також на місці арешту перебували й співробітники Інституту Роберта Коха в якості консультантів з біологічної та хімічної небезпеки.

Зазначається, що високотоксичний рицин внесено до списку бойової зброї в розділі “біологічна зброя”. Ціанід також дуже токсичний й навіть незначна його кількість має смертельний вплив на людину.

На місці подій багато з офіцерів перебували у захисних костюмах, а усі речові докази були доставлені в синіх бочках.