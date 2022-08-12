В Нью-Йорку під час лекції скоєно замах на скандального письменника Салмана Рушді
Його на вертольоті доставлено в одну з найближчих клінік.
У США скоєно напад на скандально відомого британського письменника Салмана Рушді.
Про це повідомляє Associated Press.
Як повідомляє видання, під час виступу Рушді в Чаутоква (штат Нью-Йорк) на сцену вискочив чоловік і накинувся на письменника.
За даними поліції, письменника було поранений ножем у шию.
Підозрюваний затриманий.
“Рушді на вертольоті доставлений в одну з найближчих клінік. Його стан невідомий”, – зазначили в поліції.
— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) August 12, 2022
***
Салман Рушді – британець індійського походження. Автор багатьох книг, і в тому числі роману “Сатанинські вірші”. Багато мусульман визнали цю книгу богохульною, і в 1988 році Верховний лідер Ірану аятола Хомейні видав фетву-наказ вбити Рушді.
За голову письменника, що живе на Заході, один іранський ісламський фонд обіцяє 3,3 млн доларів.
Письменник переховувався протягом багатьох років, а його покаяння не змогло переконати іранську владу скасувати фетву.
21 лютого 2016 року до ціни за вбивство Рушді іранські медіа призначили надбавку в 600 тисяч доларів. Того ж року він отримав громадянство США.
Рушді є лауреатом Букерівської премії 1981 року за роман “Діти півночі”. // УНІАНTweet