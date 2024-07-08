В ОБСЄ заявили, що колишній посол Білорусі в Німеччині «загинув за неясних та дуже тривожних обставин»

Колишній посол Білорусі в Німеччині Денис Сидоренко 23 червня «загинув за незрозумілих та дуже тривожних обставин», заявила 5 липня на засіданні постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Катрін Брукер. На її висловлювання звернув увагу “Позірк”.

Колишній посол Білорусі у Німеччині Денис Сидоренко. Фото: facebook.com/belarusmfa

Брукер працювала з Сидоренком у Відні на початку 2000-х років під час його першого відрядження у складі білоруської постійної делегації при ОБСЄ, зазначає видання “Дзеркало“. Вона охарактеризувала його як «надзвичайно яскраву, добру людину, талановитого лінгвіста і дуже відданого та ефективного представника своєї країни — тоді також у складних обставинах».

«Як багато хто в цьому залі чув, Денис помер, ймовірно, внаслідок самогубства, після інтенсивного допиту та перевірки на детекторі брехні, проведеної білоруським КДБ після його повернення до Мінська після восьмирічного перебування в Берліні як посол у Німеччині. За деякими даними, на його тілі було виявлено сліди тортур», – заявила Брукер.

«Можливо, ми ніколи не дізнаємося про справжні обставини смерті Дениса, але одне можна сказати напевно: Дениса Сидоренка забрали в нас занадто рано», — додала вона, запропонувавши колегам «знайти відповідний спосіб» вшанувати пам’ять про нього.

Нагадаємо, про смерть колишнього посла Білорусі у Німеччині 48-річного Дениса Сидоренка стало відомо 26 червня, у день похорону дипломата. Посаду він обіймав вісім років, Олександр Лукашенко звільнив його у березні цього року. Міністерство закордонних справ повідомило про смерть свого співробітника лише після того, як про це розповіли незалежні ЗМІ.

Офіційно причина смерті Сидоренка не озвучена, ймовірно , вона могла настати внаслідок серцевого нападу.

Колишній посол Білорусі у Франції, а нині заступник Світлани Тихановської в Об’єднаному перехідному кабінеті Павло Латушко розповів «Дзеркалу», що, за його інформацією, після відставки Сидоренка з посади посла в Німеччині, у того почалися проблеми з подальшим працевлаштуванням у Білорусі. Ймовірно, він не зміг пройти поліграф, за допомогою якого білоруські спецслужби оцінюють лояльність до режиму. Латушко вважає, що його колега просто не витримав сильного стресу.

У свою чергу, «Наша Ніва» висунула версію, що Сидоренко міг накласти на себе руки.