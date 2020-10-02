В оккупированном Крыму зарезали совладельца кофеен «Сибирские блины»

В Крыму расследуется уголовное дело об убийстве отдыхавшего в Евпатории владельца сетевых кафе быстрого питания города Томска. Сообщение об этом появилось на сайте регионального главка СКР.

По подозрению в совершении этого преступления задержан и заключен под стражу 51-летний житель Евпатории. При этом по данным издания «Тайга.инфо», погибшим оказался совладелец кофеен «Сибирские блины» Игорь Сизин. Другим крупным совладельцем этой компании является известный ресторатор Владимир Бурковсий.

По данным следствия, Сизин проводил в Евпатории отпуск. Его нашли ранним утром 24 сентября на обочине дороги села Туннельное Сакского района жестоко избитым и с проникающим ножевым ранением. Бизнесмен был доставлен в медучреждение, но спасти его врачам не удалось.

Правоохранители в ходе следственных действий установили лиц, с которым погибший общался накануне своей смерти. Один из них спешно выехал в Курск. Там он и был задержан при содействии оперативников уголовного розыска УМВД города Курска. В настоящее время подозреваемый этапирован по месту совершения преступления.

Жертва и подозреваемый познакомились в кафе 23 сентября, где распивали спиртное, а затем отправились продолжать на дачу еще к одному местному жителю, где в ходе застолья произошла драка. Пострадавшего томича злоумышленник погрузил в багажник автомобиля, вывез за пределы Евпатории и бросил на обочине дороги

Подозреваемый уже арестован судом по ходатайству следствия. // МК