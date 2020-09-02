В организме Навального найдены следы боевого отравляющего вещества сходного с «Новичком». Выводы экспертов однозначны
Специалисты лаборатории Бундсвера обнаружили в организме Алексея Навального найдены следы боевого химического отравляющего вещества из группы «Новичок». Об этом сообщил представитель правительства ФРГ, передает Reuters.
Спецлаборатория вооруженных сил ФРГ провела токсикологический анализ проб, взятых у Алексея Навального. Установлены следы химического вещества группы «Новичок».
Федеральное правительство самым решительным образом осуждает это нападение. Российское правительство призвано объяснить произошедшее. Г-жа Навальная и лечащие врачи были проинформированы о результатах обследования.