В организме Навального найдены следы боевого отравляющего вещества сходного с «Новичком». Выводы экспертов однозначны

Специалисты лаборатории Бундсвера обнаружили в организме Алексея Навального найдены следы боевого химического отравляющего вещества из группы «Новичок». Об этом сообщил представитель правительства ФРГ, передает Reuters.

Спецлаборатория вооруженных сил ФРГ провела токсикологический анализ проб, взятых у Алексея Навального. Установлены следы химического вещества группы «Новичок».

Российский оппозиционер Алексей Навальный стал жертвой нападения с применением отравляющего вещества, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в среду, 2 сентября. По его словам, спецлаборатория вооруженных сил Германии провела токсикологический анализ проб, взятых у россиянина, находящегося на лечении в берлинской клиники «Шарите». Эксперты установили следы химического вещества группы Новичок, их выводы не подлежат сомнению, подчеркнул Зайберт.

Федеральное правительство самым решительным образом осуждает это нападение. Российское правительство призвано объяснить произошедшее. Г-жа Навальная и лечащие врачи были проинформированы о результатах обследования.