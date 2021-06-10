В Пакистане умерла пациентка, которую прооперировал прикинувшийся доктором охранник больницы

В городе Лахор, Пакистан, произошла жуткая история. 80-летняя Шамима Бегум скончалась в больнице от осложнений после операции, которую ей провел охранник этой самой больницы.

Представители медучреждения сейчас устанавливают, что это была за операция, и как охранник умудрился ее провести, учитывая то, что он вообще не должен был находиться на территории клиники — 2 года назад мужчину уволили за вымогательство денег у пациентов, отмечает издание Disgusting Men.

Как сообщает France 24, пенсионерка умерла в одной из муниципальных больниц Лахора через 2 недели после операции. По словам местных чиновников, ситуация с бюджетными медицинскими учреждениями в городе не самая лучшая — денег и специалистов не хватает, поэтому следить за всеми в больницах нет никакой возможности. Отсюда и процветающий в клиниках «черный рынок» услуг.

Шамима Бегум оплатила в больнице операцию и два визита доктора на дом. Неизвестно, какая это была операция, и как она попала на хирургический стол именно к охраннику Мухаммеду Вахиду Батту, однако France 24 пишет, что с самозванцем на месте присутствовал и некий фельдшер.

Через 2 недели Батт пришел к ней домой сделать перевязку и обработать место разреза на спине, однако у женщины началось сильное кровотечение и ее вновь пришлось доставить в больницу. Там она и скончалась — ее тело сейчас находится в морге для выяснения конкретной причины смерти.

Полицейские арестовали Батта. Выяснилось, что в прошлом он уже неоднократно выдавал себя за врача и навещал на дому других пациентов. И это при том, что Батт не только не имел никаких медицинских допусков, но и был уволен 2 года назад с должности охранника — тем не менее, мужчина свободно приходил в больницу и имел доступ к операционным.