В Париже ограбили знаменитый отель George V: грабитель на скутере вместе с сообщником, ворвался в холл гостиницы с топором и разбил витрины с дорогими украшениями

В Париже вечером в четверг, 8 апреля, произошло ограбление отеля George V, который в 2014 году был признан лучшим в мире. Неизвестный, приехавший к зданию на Елисейских полях на скутере вместе с сообщником, ворвался в холл гостиницы с топором и разбил витрины с дорогими украшениями. Их стоимость, как сообщает Le Parisien со ссылкой на источники в полиции, достигла ста тысяч евро.

По данным СМИ, два человека подъехали к George V около 21:30. Один из них вошел в здание отеля и, угрожая его сотрудникам, направился к стендам с драгоценностями. После грабитель убрал украшения в карман и скрылся с места преступления на скутере. Его лицо было скрыто балаклавой и не попало в кадр камер наблюдения, отмечает RFI.

Правоохранительным органам не удалось задержать злоумышленников, хотя ориентировку на них передали «по всем полицейским волнам». Не помогло быстро вычислить преступников и то, что во Франции после 19 часов действует комендантский час, введенный из-за коронавируса, а передвижение по улице в этот период без уважительной причины запрещено.

Как утверждает мэр восьмого округа Парижа Жан Отзер, грабители, вероятно, заранее подготовились к ограблению. Они знали, где именно находятся дорогие украшения, которые были расположены на стенде в одном из коридоров, ведущих к ресторану. «Сотрудники отеля травмированы произошедшим, ведь на них направили оружие», — сказала политик в комментарии Le Parisien.

Отель George V, входящий в сеть Four Seasons, находится на Елисейских полях и считается одним из самых дорогих в городе. Стоимость номера там начинается примерно от тысячи евро в сутки. Как пишет РБК, заведение несколько раз признавалось «лучшим в мире» по версии ряда изданий.

В 2019 году в нескольких сотнях метров от Елисейских полей произошло одно из самых громких ограблений в городе за последние 20 лет. 22 января четыре человека смогли ворваться в банк Milleis, который специализируется на обслуживании обеспеченных клиентов. Взяв в заложники директора отделения банка и одного из сотрудников, они смогли вскрыть порядка 60 сейфов. Согласно официальным данным, ущерб от ограбления оценивается в десятки тысяч евро. Точная сумма, которую удалось вытащить из ячеек, неизвестна: по мнению следователей, клиенты банка могли хранить в сейфах большие объемы наличных средств и не заявить об их пропаже, чтобы не привлечь внимание налоговой инспекции. Задержать всех преступников так и не удалось.