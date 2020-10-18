В Париже проходит многотысячная акция памяти зверски убитого исламистом учителя

В целом ряде французских городов проходят демонстрации в память об убитом под Парижем преподавателе. Правоохранительные органы задержали 11-го подозреваемого в соучастии в преступлении.

В центре Парижа тысячи человек вышли на акцию солидарности, чтобы отдать дань памяти учителю лицея Сэмюэля Пати, убитому два дня назад за то, что он показал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Демонстранты держали плакаты, скандируя: «Нет тоталитаризму мышления» и «Я — учитель». Около 15:00 по местному времени собравшиеся на площади Республики в течение нескольких минут хлопали в ладоши в память о жертве теракта.

Сотрудники редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, которая подверглась нападению исламистов в 2015 году после публикации карикатур на Мухаммеда, присоединились к демонстрации, организованной по призыву организации SOS Racisme и профсоюзов преподавателей.

В целом ряде французских городов проходят демонстрации в память об убитом под Парижем преподавателе.

Ранее сегодня был арестован 11-й подозреваемый в соучастии в убийстве — друг предполагаемого преступника.

47-летний Пати работал учителем истории и географии в колледже в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. На уроке, посвященном свободе слова, он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в Charlie Hebdo. 16 октября в вагоне метро на него с криками «Аллаху акбар!» напал вооруженный кухонным ножом преступник и отрезал ему голову.

Нападавший — родившийся в Москве 18-летний чеченец Абдуллах А., который, по данным российского посольства в Париже, вместе с семьей уехал из России в 2008 году и получил во Франции политическое убежище.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение на учителя исламистским терактом. Расследование ведет Национальная антитеррористическая прокуратура Франция. // УНИАН