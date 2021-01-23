В Петербурге омоновец, ведя задержанного, пнул ногой в живот женщину (видео)

Силовики задержали более 300 человек на акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге, сообщает «ОВД-Инфо». Цифры не окончательные и будут уточняться. Северная столица находится на втором месте по задержаниям на митингах в городах России после Москвы. Общее число задержанных «ОВД Инфо» называет рекордным.

Большой резонанс в соцсетях и СМИ получило видео, на котором омоновец с силой пнул ногой в живот женщину, которая поинтересовалась задержанием молодого человека на площади Восстания.

«Зачем вы его схватили, ребята?» — обратилась она к силовикам. После удара омоновца женщина отлетела на асфальт и ударилась головой об асфальт, пишет «Фонтанка».

По словам очевидцев, женщине около 50 лет, она вела себя адекватно и не трогала силовиков, а лишь попыталась с ними поговорить.

«Новая газета» сообщает, что пострадавшую увезли на скорой.