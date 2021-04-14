В Питере трое кавказцев напали на взвод(!) курсантов, безнаказанно избив двоих военнослужащих

Около половины девятого вечера 12 апреля взвод второго курса Военно-медицинской академии возвращался из столовой в общежитие, то есть в расположение части. 30 человек курсантов, во главе — майор медицинской службы, начальник курса. Место действия — пересечение Боткинской улицы и улицы Академика Лебедева. Взвод встал на красный свет светофора. В этот момент крайний стоящий курсант задел своей сумкой проходившего молодого человека.

«Я тебе, чмо, погоны сорву», — высказал отношение молодой человек к своей наилегчайшей моральной травме. Так рядом с курсантом оказался потерпевший и двое его друзей. Все трое спортивны, явно с Кавказа. «Попробуй, ты мне их давал?» — парировал курсант. Конечно, со своей стороны добавив некое обращение, полностью адекватное услышанному «чму».

Зажегся зеленый свет. Курсанта толкнули в спину, он влетел в строй. Двое его товарищей развернулись, чтобы защитить. Колонна перешла Лесной проспект. Трое догнали строй. Ответившего им курсанта они сбили кулаками, а второму с ноги прилетело в живот. Развернулся уже весь строй. Еще немного, и колонна превратилась бы в каре, внутри которого оказался бы неприятель.

В этот момент к концу строя уже бежал майор. «Стоять, не ввязываться в драку!» — пару раз прокричал он. И начал растаскивать курсантов и выходцев с Кавказа. Его речь перемежалась военными командами. Уличного текста тоже было достаточно. Трое убежали.

Двое курсантов в госпитале. У первого — перелом шейных позвонков, у второго — разрыв каких-то мягких тканей живота. Телефонограмма полетела в полицию Выборгского района, но все же нельзя сказать, чтобы все метнулись собирать видео с камер наблюдения.

По данным «Фонтанки», уже поздно вечером, да и сегодня, 13 апреля, руководство ВМедА выясняло детали. Когда выяснили, то первый вопрос был точно такой же, какой автор несколько раз задавал курсантам и преподавателям: «Почему тридцать человек их не снесли в один момент?» Некое возмущение было прервано объяснениями того же майора, начальника курса.

В общих чертах рапорт его такой: конечно, мы могли помножить их на ноль, но я тут же увидел картину глазами прохожих — толпа военнослужащих избивает горстку несчастных молодых людей, это все попадает на мобильные телефоны, мгновенно выкладывается в Сеть, журналисты пишут о зверствах военных медиков, в результате оргвыводы, курсантов отчисляют.

Рапорт был засчитан.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»