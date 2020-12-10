В Подмосковье мужчина порубил топором дюжину автомобили на парковке ТЦ

В Московской области на парковке торгового центра мужчина повредил топором стекла в 12 машинах, стоявших на парковке торгового центра. Как сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, злоумышленник сделал это из хулиганских побуждений.

Инцидент произошел у ТЦ на Пролетарском проспекте. Прибывшие сотрудники полиции МУ МВД «Щелковское» задержали его на месте преступления, сообщается на сайте ГУ МВД Подмосковья.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Мужчину, который оказался ранее судимым уроженцем Пензенской области, заключили под стражу. // МК