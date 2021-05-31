В Подмосковье совершено убийство семьи из четырех человек

В подмосковном Щелково нашли зарезанную семью.

Об этом заявили в региональном Следственном комитете.

Четыре тела лежали в квартире монтажного дома. Двое убитых были детьми. Младшему исполнилось 11 лет.

У всех обнаружены колото-резаные раны. Причина убийства неизвестна. // МК