В Польше подростки жестоко избили украинского водителя автобуса из-за замечания

Украинец работал водителем городского автобуса, а замечание подросткам сделал из-за неподобающего поведения.

В польском Щецине избили украинца, работавшего водителем в городском автобусе. На него напала группа подростков, которым он сделал замечание.

Мужчина работал водителем городского автобуса №85. Во время остановки в автобус вошла группа подростков, которые вели себя шумно, поэтому водитель сделал им замечание, сообщает 24kurier.pl.

После этого подростки — трое парней и две девушки в возрасте 15-17 лет напали на украинца и избили его. Перед этим водитель все же успел связаться с диспетчером и попросить о помощи. Дальше связь прервалась.

На место происшествия вызвали медиков. У украинца диагностировали травмы головы, лица и спины, переломы носа и ребер. Его доставили в больницу в Здунов. Как отмечает издание, мужчина получил серьезные травмы и еще не скоро вернется на работу.

Между тем, виновных в избиении в настоящее время разыскивает полиция. Полицейские уже взяли показания у свидетелей происшествия.

Водители автобусов на этой рейсе говорят, что это не первый случай в этом районе. Местные заметили, что в последнее время в автобусе №85 постоянно ездила группа подростков, которые шумели, курили сигареты и употребляли алкоголь прямо в салоне. В группе они агрессивны и сильны, потому водители и другие пассажиры опасаются им делать замечания, отметило издание. // УНИАН