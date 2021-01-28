В Польше при загадочных обстоятельствах исчез украинец: что делать, если близкий пропал за границей
Ежегодно пропадают сотни заробитчан
В Польше недалеко от Гданьска загадочно исчез 49-летний украинский заробитчанин Игорь Сушко, который до этого несколько раз ездил туда на заработки. Мы выяснили, что поисками около трех месяцев уже занимаются его семья, друзья, а теперь – и украинские дипломаты в Польше.
Как сообщил сайту «Сегодня» консул Украины в Гданьске Лев Захарчишин, дипломаты активно пытаются выяснить местонахождение Игоря Сушко.
Загадочности этой истории придало то, что некоторое время назад на странице Игоря в соцсети появилось сообщение, мол, не стоит беспокоиться. При этом в семье Игоря считают, что с ним могло что-то произойти, а автор поста на самом деле – не Игорь, иначе бы не избегал общения с родными. Об этом нам сообщил один из друзей Сушко.
«В посте в соцсети были допущены такие ошибки, которых бы Игорь никогда не допустил. Позже этот пост был удален», – рассказал нам один из друзей Игоря Виталий Якушин.
«Сегодня» также продолжит поиски этого заробитчанина, о чем будет информировать своих читателей.
Разыскивают тысячи заробитчан
«В подавляющем большинстве случаев, которые были раньше, люди либо теряли телефоны и переставали выходить на связь с родными, либо добровольно не хотели общаться с родственниками. Был и такой случай, когда отец разыскивал сына, а тот, как оказалось, отбывает наказание за преступление в польской тюрьме, с родственниками поссорился», – приводит примеры консул Украины в Гданьске Лев Захарчишин.
А вот по словам главы профсоюза «Трудовая солидарность» Виталия Махинько, случаев поиска заробитчан настолько много, что уже принято решение создать в соцсетях специальное сообщество, которое бы помогало разыскивать таких людей.
«Сложно сказать, сколько людей не дают о себе знать, скольких ищут. Считаю, что речь идет о тысячах. Конечно, есть случаи, когда люди попадают в беду и начинаются поиски родственников в Украине. Но есть и такие случаи, когда люди осознанно исчезают. Делают это по семейным обстоятельствам, не хотят общаться ни с кем из родных, выбрасывают сим-карты и все. Некоторые могут избегать общения из-за долгов».
Как искать, не теряя времени
Дипломаты и общественники рассказали нам, как действовать, если за границей не выходит на связь родственник и вы заподозрили, что произошло что-то плохое.
«Единственный правильный и легальный метод поиска – с помощью Нацполиции Украины», – рассказали дипломаты.
Шаг первый: написать заявление по месту жительства.
Шаг второй: по линии Интерпола украинская полиция сделает запрос в польскую полицию. Польские правоохранители на основании этого проведут полномасштабное расследование.
«Сейчас в Европе действует закон об охране персональных данных, поэтому дипломаты не всегда могут получить информацию, например, от больницы», – рассказали нам дипломаты.
Активист Виталий Махинько добавляет, что не лишними будут и самостоятельные поиски.
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«Я мог бы посоветовать кроме заявления в полицию написать еще обращение в соцсетях. Адресовать его окружению своего родственника, всем тем, кто может находиться в той местности, где исчез человек. Замечено, что информацию о поиске людей активно копируют и распространяют, желая помочь», – уточняет Виталий Махинько.