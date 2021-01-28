В Польше при загадочных обстоятельствах исчез украинец: что делать, если близкий пропал за границей

Ежегодно пропадают сотни заробитчан

В Польше недалеко от Гданьска загадочно исчез 49-летний украинский заробитчанин Игорь Сушко, который до этого несколько раз ездил туда на заработки. Мы выяснили, что поисками около трех месяцев уже занимаются его семья, друзья, а теперь – и украинские дипломаты в Польше.

Как сообщил сайту «Сегодня» консул Украины в Гданьске Лев Захарчишин, дипломаты активно пытаются выяснить местонахождение Игоря Сушко.

Загадочности этой истории придало то, что некоторое время назад на странице Игоря в соцсети появилось сообщение, мол, не стоит беспокоиться. При этом в семье Игоря считают, что с ним могло что-то произойти, а автор поста на самом деле – не Игорь, иначе бы не избегал общения с родными. Об этом нам сообщил один из друзей Сушко.

«В посте в соцсети были допущены такие ошибки, которых бы Игорь никогда не допустил. Позже этот пост был удален», – рассказал нам один из друзей Игоря Виталий Якушин.

«Сегодня» также продолжит поиски этого заробитчанина, о чем будет информировать своих читателей.

Разыскивают тысячи заробитчан

Как мы выяснили, случаев, когда по каким-то причинам заробитчане не только в Польше перестали выходить на связь с родственниками – если не тысячи, то точно сотни. Об этом нам рассказали и высокопоставленные дипломаты, и глава профсоюза «Трудовая солидарность», который объединяет трудовых мигрантов, Виталий Махинько. Каждый из приведенных ними примеров теоретически может коснуться многих украинских семей, у которых родственники за границей.

«В подавляющем большинстве случаев, которые были раньше, люди либо теряли телефоны и переставали выходить на связь с родными, либо добровольно не хотели общаться с родственниками. Был и такой случай, когда отец разыскивал сына, а тот, как оказалось, отбывает наказание за преступление в польской тюрьме, с родственниками поссорился», – приводит примеры консул Украины в Гданьске Лев Захарчишин.

А вот по словам главы профсоюза «Трудовая солидарность» Виталия Махинько, случаев поиска заробитчан настолько много, что уже принято решение создать в соцсетях специальное сообщество, которое бы помогало разыскивать таких людей.

«Сложно сказать, сколько людей не дают о себе знать, скольких ищут. Считаю, что речь идет о тысячах. Конечно, есть случаи, когда люди попадают в беду и начинаются поиски родственников в Украине. Но есть и такие случаи, когда люди осознанно исчезают. Делают это по семейным обстоятельствам, не хотят общаться ни с кем из родных, выбрасывают сим-карты и все. Некоторые могут избегать общения из-за долгов».

Как искать, не теряя времени

Дипломаты и общественники рассказали нам, как действовать, если за границей не выходит на связь родственник и вы заподозрили, что произошло что-то плохое.

«Единственный правильный и легальный метод поиска – с помощью Нацполиции Украины», – рассказали дипломаты.

Шаг первый: написать заявление по месту жительства.

Шаг второй: по линии Интерпола украинская полиция сделает запрос в польскую полицию. Польские правоохранители на основании этого проведут полномасштабное расследование.

Шаг третий: родственники также могут обратиться с официальным письмом к дипломатам. Это поможет искать информацию.

«Сейчас в Европе действует закон об охране персональных данных, поэтому дипломаты не всегда могут получить информацию, например, от больницы», – рассказали нам дипломаты.

Активист Виталий Махинько добавляет, что не лишними будут и самостоятельные поиски.