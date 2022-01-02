В Польше в новогоднюю ночь убили украинца: по делу задержаны 12 человек

Тело убитого обнаружили посреди улицы.

В новогоднюю ночь в Польше убили гражданина Украины. Полиция уже задержала 12 человек. Среди них украинцы и иностранцы.

Об этом пишет издание Wiadomości.

Тело украинца обнаружила пара, которая возвращалась с новогодней вечеринки, 1 января в 4:00. У мужчины была травма головы. На место происшествия немедленно прибыли полицейские. По предварительным данным, мужчину убили.

Как выяснили следователи, 47-летний украинец праздновал Новый год в компании украинцев и иностранцев. Все они могут быть причастны к убийству.

Задержаны 12 человек. Все они граждане Украины, Беларуси и Индонезии. Из-за сильного алкогольного опьянения они не смогли дать показания полиции.

Следствие продолжается. // УНИАН