В Польше задержали экс-журналиста, подозреваемого в шпионаже в пользу России

Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало гражданина Польши по обвинению в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на генеральную прокуратуру республики Польша.

Отмечается, что сотрудники спецслужб арестовали Януша Н. (фамилия в соответствии с местными законами не называется) 31 мая в Варшаве. Ему предъявили обвинение по статье о шпионаже. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, он арестован. В ходе обыска в его квартире обнаружили более 300 тыс. злотых (около 84 тыс. долларов).

Как сообщают польские СМИ, речь идет о бывшем журналисте крупного польского издания Wprost.

“В ходе расследования прокурор установил, что подозреваемый действовал в пользу Российской Федерации, активизировав свою деятельность после того, как его сообщник был ранее задержан по подозрению в шпионаже. Януш Н. по заданию сотрудников российской разведки пытался установить контакт с польскими и зарубежными политиками, в том числе с теми, кто работает в Европарламенте”, — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре заявили, что подозреваемый осуществлял деятельность в Польше, Европейском союзе и других странах, что было частью “российских пропагандистских и дезинформационных проектов”, предпринятых с целью ослабить позиции Республики Польша в ЕС и на международной арене.