В Польше задержали российский сухогруз с пьяной командой на борту

Польские пограничники задержали российское судно «Руслан», команда которого была в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает portalmorski.pl, корабль едва не сел на мель у берегов Собешевского острова.

Экипаж не отвечал на попытки пограничников связаться с ними. После остановки судна выяснилось, что капитан и еще два члена экипажа пьяны. В крови капитана концентрация алкоголя составляла 1 промилле, у двух других членов экипажа — 1,5 промилле. // Znak.com