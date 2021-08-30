В Праге полиция разыскивает преступника который пытался изнасиловать двух женщин (фото, видео)
В качестве первой жертвы насильник выбрал продавщицу секс-шопа в городской части Прага-1. Под видом заинтересованного покупателя он попросил совета, а затем повалил сотрудницу на пол и стал трогать в интимных местах со словами «это будет быстро».
«Женщина не стала отбиваться, а использовала хитрость. Она солгала, что беременна и попросила нападавшего использовать презерватив. Не ожидавший такого поворота агрессор растерялся. Продавщица воспользовалась этим моментом и выбежала из магазина», — рассказал представитель полиции Рихард Грдина.
Следователи просят всех, кто узнал мужчину на видео, позвонить по номеру 158. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.
По словам потерпевших, нападавший говорил по-чешски без акцента. На вид ему 28-35 лет. Рост около 185-190 сантиметров. Носит очки.