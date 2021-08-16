В промзоне российского Екатеринбурга произошел взрыв: жители начали задыхаться

Взрыв произошел в цеху в промзоне на юге Екатеринбурга. По данным информированного источника, в итоге случился выброс газа. Облако с серным запахом накрыло ближайшие дома.

Промзона находится в поселке Рудный. Жителей попросили не выходить на улицу и закрыть окна. Сейчас на месте происшествия работают специалисты химзащиты.

Как сообщает сайт «Екатеринбург Онлайн», туман настолько плотный, что разглядеть ничего невозможно уже в 15 метрах.

По словам сотрудника кинологического центра, который находится по соседству с заводом, запах серы ощущался еще днем. А уже вечером на заводе произошло «что-то серьезное». На видео показано, как оператор вышел на улицу и начал кашлять, сообщив, что не может дышать. // МК