В путінській Росії депутату присудили 7 років тюрми за те що той назвав війну з Україною війною

У Міщанському районному суді Москви 8 липня винесли вирок муніципальному депутату Красносільського району Москви Олексію Горінову, обвинуваченому в поширенні «завідомо неправдивої інформації» про російську армію.

З кінця квітня Горінов перебуває у СІЗО. Суддя Олеся Менделєєва засудила його до 7 років позбавлення волі — стільки ж запитував прокурор.

Горінова звинувачують у тому, що він називав спецоперацію в Україні війною, а також розповідав, що загинули діти. Це, за словами судді, не відповідає офіційним брифінгам Міноборони HA.

Горінов приніс на засідання плакат зі словами «Вам ще потрібна ця війна?», але показати його залу йому не дали.