В результате взрыва в столице Канады погибли шесть человек, еще пятеро пропали без вести
Шесть человек погибли в результате взрыва и пожара в коммерческом здании в Оттаве. Власти продолжают поиски пропавших без вести сотрудников.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Трое мужчин были доставлены в больницу после взрыва в районе Непин канадской столицы, и власти разыскивают еще пятерых пропавших без вести, сообщила полиция Оттавы.
Новости CBC сообщили, что место инцидента принадлежит компании Eastway Tank Pump&Meter Ltd, которая производит нестандартные автоцистерны.
Мэр Оттавы Джим Уотсон выразил соболезнования семьям погибших и выразил поддержку тем, кто ожидает известий о пропавших без вести.
«Никакие слова не могут снять стресс и опустошение, поскольку эти люди ждут новостей о своих родных и близких», — написал он в Twitter.
Согласно заявлению, городская полиция и пожарная служба расследуют инцидент вместе с Министерством труда.Tweet