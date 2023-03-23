В РФ организация «Мать защитника отечества» хочет установить памятную доску зеку, который зверски убил мать

Дмитрий Донцул из Пермского края завербовался в «Вагнер» и был убит. Теперь ему хотят установить памятную доску. Деньги на это собирает организация «Мать защитника отечества».

За что же сидел Донцул до «Вагнера»? Он забил до смерти свою мать, нанеся ей не менее 86 ударов.

Свидетели на суде сообщали, что Донцул избивал мать и раньше, забирал её пенсию, которую пропивал. // Ateo Breaking