В РФ під час козацьких забав зарубали отамана Московського регіону, один із козаків сплутав його з полімерною пляшкою

СК Московської області порушив кримінальну справу за статтею «Заподіяння смерті через необережність» після загибелі 64-річного отамана Сергія Капітонова (на фото). Як повідомляє прес-служба відомства 11 липня, чоловік отримав смертельне поранення під час тренування зі спортивного рубання козачою шашкою у селищі Північний під Істрою.

За попередньою інформацією, один з учасників рубав полімерну пляшку, що стояла на дерев’яній стійці, і не помітив, як до нього ззаду підійшов отаман. Останній отримав удар шашкою в ділянку шиї.

Інформацію про смерть Капітонова виданню РБК підтвердив верховний отаман Великого братства козацьких військ Русі та зарубіжжя Віктор Коваленко.

«Під час допиту обвинувачений визнав свою провину та розповів про обставини скоєного злочину. Слідчим проведено огляд місця події, під час якого вилучено знаряддя скоєння злочину, допитано свідків, призначено низку експертиз, у тому числі молекулярно-генетичну та судово-медичну», — повідомляє ДСУ. Обвинуваченого відпустили під підписку про невиїзд.