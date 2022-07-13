В РФ заявили о вреде белой бумаги и пользе для глаз российской жёлтой офисной бумаги

При этом, по словам Бочарова, себестоимость такой фактурной бумаги падает, пишет TJOURNAL. «Поэтому считаем, что это был серьезный маневр целлюлозно-бумажными комбинатами», — добавил он.

После начала войны в России поочерёдно возникает дефицит на те или иные товары — даже если формально они не попали под прямые санкции. Сперва россияне создали искусственный ажиотаж на сахар, производимый в стране, затем «ходовым товаром» стали прокладки — их начали продавать на «Авито» по завышенным ценам мужчины-перекупщики.