В РФ заявили о вреде белой бумаги и пользе для глаз российской жёлтой офисной бумаги
Произведенная российскими производителями небеленая офисная бумага полезна для глаз человека, в отличие от беленой, заявил на совете по вопросам лесного развития заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров.
При этом, по словам Бочарова, себестоимость такой фактурной бумаги падает, пишет TJOURNAL. «Поэтому считаем, что это был серьезный маневр целлюлозно-бумажными комбинатами», — добавил он.
После начала войны в России поочерёдно возникает дефицит на те или иные товары — даже если формально они не попали под прямые санкции. Сперва россияне создали искусственный ажиотаж на сахар, производимый в стране, затем «ходовым товаром» стали прокладки — их начали продавать на «Авито» по завышенным ценам мужчины-перекупщики.
С начала марта в России начался дефицит белой бумаги из-за того, что российские производители лишились поставок химикатов для отбеливания бумаги из Финляндии.
Причин у дефицита сразу несколько. Во-первых, из России ушёл ряд крупных бумажных производителей, в том числе компания Sylvamo, которая работала под популярным брендом SvetoCopy. Во-вторых, российские заводы лишились химикатов для отбеливания бумаги — почти все компании закупали основную часть реагентов в Европе, например, в Финляндии.
Когда цены на белую бумагу резко выросли, производители начали продавать офисную бумагу жёлтого цвета, которую называют «экологичной».