В Росії повідомляють про раптове зникнення міністра оборони окупантів Шойгу

Востаннє міністр оборони країни-окупанта з’являвся у публічному просторі 11 березня.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу раптово зник з публічного простору. Востаннє він з’являвся на публіці 11 березня. Вже 12 днів журналісти його не бачили.

Про це повідомляють російські журналісти-розслідувачі з видань «Медіазона» та «Агентство«.

Зазвичай Шойгу дуже активний у ЗМІ. Він значно збільшив штат пресслужби, відомство наполегливо працювало над публічних образом.

До 11 березня Шойгу з’являвся в новинах майже щодня. Тепер в інформаційному просторі зрідка згадують його, але без свіжих світлин та відео.

В оточенні очільника Міноборони країни-окупанта обговорюють, що він має проблеми із серцем.

11 березня Шойгу вручив державні нагороди окупантам, які брали участь у «спеціальній військовій операції». Це відео останнє з його участю.

18 березня Шойгу згадали у повідомленні на сайті Кремля, в якому йдеться, що Путін обговорив із постійними членами Радбезу «хід спецоперації в Україні». Згідно з повідомленням, Шойгу був присутній на засіданні, але відео та фотографій з наради не публікувалося.

Того ж дня на Першому каналі вийшов сюжет про те, як Шойгу вручає нагороди. У сюжеті йшлося про те, що подія сталася «сьогодні», але канал показав старе відео за 11 березня.

Остання новина у профілі Шойгу на сайті Міноборони також датована 11 березня.

Розслідувачі зазначають, що зник не лише Шойгу. Після 11 березня не повідомлялося і про заходи за участю глави генштабу Росії Валерія Герасимова. // УНІАН