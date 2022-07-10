В Росії заблокували доступ до сайту німецького видання Die Welt, після того як звідти пішла колишня редакторка російського «Першого каналу» Овсяннікова

Російський регулятор «Роскомнагляд» на вимогу генеральної прокуратури Росії заблокував доступ до сайту німецького видання Die Welt, повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначають у «Роскомнагляді», це було зроблено «відповідно до регламенту блокування сайтів, що містять заклики до масових заворушень, екстремізму, участі у незаконних масових акціях».

Die Welt (назва перекладається як «Світ») – щоденна газета, яка виходить у Німеччині з 1946 року. Наклад паперового видання складає понад 250 тисяч екземплярів. У концерну Die Welt є також телеканал та інтернет-портал.

Після початку війни Росії в Україні Die Welt активно розвиває свою російськомовну службу. Видання неодноразово засуджувало вторгнення Росії в Україну, більшість публікацій російською мовою в ньому присвячено саме російсько-українському конфлікту та його сприйняттю в Європі.

Die Welt належить видавничому дому Axel Springer. Після того, як 5 травня сайт ще одного видання Axel Springer – популярної газети Bild – був також заблокований у Росії, Die Welt стала публікувати матеріали Bild російською мовою на своєму сайті.

У Die Welt проходила тримісячне стажування колишня редакторка російського «Першого каналу» Анастасія Овсяннікова, яка виступила в прямому ефірі з антивоєнним плакатом і після цього залишила Росію. Кілька днів тому вона повідомила, що залишає газету після завершення контракту.

На початку березня 2022-го Овсяннікова під час нібито прямого ефіру програми «Время» зайшла у студію з плакатом «Ні війні». Відео фрагменту трансляції було опубліковано на YouTube. Пізніше росіянка звільнилась з пропагандистського каналу і працевлаштувалась до німецького видання Die Welt.

Українські активісти протестували під будівлею Die Welt з вимогою звільнити російську пропагандистку, однак у виданні відмовились це зробити.

На початку липня Овсяннікова оголосила про завершення роботи в Die Welt. Також стало відомо, що вона повертається в Росію, щоб судитися з колишнім чоловіком.

Коли 31 травня інформаційна агенція «Інтерфакс-Україна» спершу анонсувала пресконференцію Марини Овсяннікової, а невдовзі скасувала її «через негативний резонанс», багато коментаторів запідозрили у спробі російської пропагандистки прорватись у інфопростір України спецоперацію російських спецслужб.

З початку війни в Росії заблоковано доступ до кількох тисяч сайтів, починаючи від міжнародних медіа та закінчуючи приватними інтернет-сторінками. Заблоковано було і сайт Радіо Свобода. Також заблоковані соціальні мережі Facebook та Instagram (їхнього власника концерн Meta визнано «екстремістською організацією») та Twitter. Серед іншого, «Роскомнагляд» заблокував 24 квітня популярний шаховий сайт Chess.com через посилання на нібито «пропагандистську статтю».