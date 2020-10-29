В России 15‑летний подросток на «Порше Кайен» протаранил полицейские машины, пострадали четверо сотрудников МВД

В ингушском селе Экажево 15-летний подросток на «Порше Кайен» протаранил две полицейские машины, пострадали четверо сотрудников МВД.

Об этом сообщается на сайте местного управления ведомства.

Вечером 28 октября полицейские попытались остановить «Порше Кайен», однако водитель протаранил служебные автомобили и уехал в сторону села Сурхахи. Силовикам пришлось обратиться в больницу, им назначили амбулаторное лечение.

МВД ввело план «Перехват». Вечером того же дня подросток сам пришел в полицию и рассказал, где оставил машину, говорят в ведомстве. У автомобиля оказались подложные номера, оформленные на жительницу Беслана. Машину доставили в полицию.

Что дальше произошло с подростком, в ведомстве не уточнили. // Медиазона