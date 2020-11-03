В России 15-летний подросток жестоко зарезал 17-летнюю подругу

В Бессоновке в Пензенской области обнаружили тело 17-летней девушки, которая пропала 2 ноября. Ее родители написали в социальных сетях, что дочь встречалась со своим молодым человеком и не пришла домой. Они просили сделать как можно больше репостов, чтобы максимальное число людей узнали о пропаже девушки. Однако затем мама девушки опубликовала новую страшную запись: «Не ищите больше Алину, ребята».

Бессоновским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Пензенской области сейчас возбуждено уголовное дело по факту насильственной смерти 17-летней местной жительницы.

Как говорится на сайте ведомства, тело пропавшей было обнаружено сотрудниками полиции рядом с железнодорожными путями, недалеко от улицы Пристанционной. На ее теле имели колото-резаные ранения.

По горячим следам был задержан 15-летний знакомый потерпевшей. Как оказалось, он встретился со своей возлюбленной, но между ними произошла ссора. В ходе выяснения отношений девушка замахнулась на него сумочкой, после чего подросток выхватил нож и нанес ей множественные удары по телу.

После причинения телесных повреждений подросток оттащил потерпевшую в кусты, прикрыл фрагментом листа ДСП и бросил умирать. Кроме этого подросток унес с места преступления и личные вещи девушки, которые затем были обнаружены у него дома в ходе обыска.

Выяснилось, что подросток состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. // МК