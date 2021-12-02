В России 15-летняя школьница пожаловалась на свою семью: склоняют к сексу за деньги

Проверку по заявлению директора школы проведут подмосковные полицейские.

На днях девятиклассница открыла учителям страшную тайну: якобы семья склоняет ее к сексу с 21-летним мужчиной, получая взамен деньги.

Как стало известно «МК», рассказать подробности личной жизни 15-летнюю жительницу одного из городов на юге Подмосковья заставили опасения, что она может быть беременна. Сначала девушка посвятила в страшные подробности свою подругу, а потом директора школы, где она учится.

По словам юной особы, летом этого года в Интернете она познакомилась с молодым москвичом. Мать девушки не только одобряла общение, но и убеждала дочь перевести все в интимный формат — якобы чтобы сделать связь более крепкой. Родительница школьницы также велела дочери отправлять молодому человеку пикантные фотографии. Девушка боялась ослушаться родительницу, так как та ее временами поколачивала. И осенью школьница, с ее слов, вступила с мужчиной в интимную связь.

Примечательно, что о взрослом кавалере знала не только мать девушки, но и другие родственники. Девушка жила в квартире бабушки и дедушки (родители с младшим ребенком проживали отдельно). Мужчина много раз оставался на ночь в комнате школьницы, при этом пенсионеры не возражали. Стражи порядка подозревают, что семья девятиклассницы брала деньги с молодого человека за интим.

По данному факту ГСУ СКР по Московской области проводит проверку.