В России бездомного, который сушил носки на Вечном огне, обвинили в реабилитации нацизма

В РФ, Миасский городской суд отправил под стражу 40-летнего мужчину без определенного места жительства, который несколько дней назад ночью повредил мемориал «Вечный огонь».

Ему предъявили обвинение в реабилитации нацизма (статья 354.1 УК РФ), передает Znak.com.

Фото: «Свободный Миасс» / ВК

По данным Znak.com, изначально полиция возбудила стандартную для подобных случаев статью 214 УК РФ («Вандализм»). Однако после того, как об истории написали СМИ, ею заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. В итоге дело изъяли из органов внутренних дел в следственный комитет, а там преступление переквалифицировали по части 3 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма, а именно: распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично»).

В минувшие выходные по ходатайству следователя бездомного отправили под стражу на два месяца, так как на свободе он, по мнению следствия, может скрыться. Информацию об этом Znak.com подтвердили в пресс-службе суда.

Интересно, по первоначальным данным, бездомный страдает рядом психических отклонений и вряд ли, решив сжечь венок, чтобы на образовавшемся огне посушить носки, думал о фашизме и осквернении памяти. Кроме того, предъявленное ему обвинение подразумевает, что преступление он совершил публично, но вандализмом он занимался ночью, когда вокруг никого не было. Его личность и то, что он сделал, установили по камерам видеонаблюдения.