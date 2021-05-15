В России депутат и его сын задержаны по подозрению в убийстве 18-летней давности

Местный депутат и его сын задержаны в Свердловской области по подозрению в убийстве, которое произошло 18 лет назад.

Березовский суд арестовал на два месяца 63-летнего парламентария Думы Артемовского городского округа Геннадия Виноградова и его 40-летнего сына Романа. Им предъявлены обвинения в умышленном убийстве местного жителя, которое случилось почти 20 лет назад.

Имя жертвы и детали преступления не раскрывается, однако источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС о том, что следователям благодаря появившейся информации удалось выйти на обвиняемых.

Впрочем, в правоохранительных органах от комментариев пока воздерживаются, а вот реакция от однопартийцев уже последовала. Виктор Шептий, который возглавляет отделение партии Единая России в Свердловской области, сказал в интервью Ура.ру, что позиция единороссов по этому вопросу принципиальная и членство Виноградова в партии приостановлено.

Геннадию Виноградову и его сыну Роману по статье 105 уголовного кодекса Российской Федерации грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. // Эхо Москвы