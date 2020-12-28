В России депутат, сбивший насмерть девушку, просил друга взять ответственность на себя

Управление Следственного комитета по Бурятии завершило расследование уголовного дела против депутата Народного Хурала, который насмерть сбил несовершеннолетнюю девушку и попросил друга взять ответственность за аварию на себя.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о бывшем секретаре регионального отделения «Единой России» и вице-спикере Народного Хурала Баире Жамбалове.

Депутата обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть (пункт «б» части 4 статьи 264 УК) и в оставлении в опасности (статья 125 УК).

Как установило следствие, вечером 5 января депутат на машине Toyota Land Cruiser Prado возвращался с рыбалки. На скорости не менее 104 километров в час он наехал на 17-летную Галину Бурчевскую, переходившую проезжую часть. Депутат уехал, не оказав пострадавшей помощь. Девушка умерла в больнице от травм.

Через несколько часов после аварии в полицию пришел приятель Жамбалова, бизнесмен Галуст Пилосян. Они вместе ездили на рыбалку. Предприниматель пытался взять вину за ДТП на себя, утверждая, что на обратной дороге поменялся с депутатом машинами.

Парламентария задержали в апреле, он не признал вину. Сначала Жамбалов находился под домашним арестом, потом меру пресечения изменили на более мягкую, но электронных браслет не сняли.

Дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. // Медиазона