В России девушку оштрафовали на 4 тысячи рублей за фото в носках с изображением конопли

Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на 4 тысячи рублей местную жительницу Юли Коткову, выложившую с социальные сети фото в носках с изображением конопли.

Соответствующее постановление журналисты «МБХ медиа» обнаружили в картотеке суда.

Судья пришел к выводу, что выложив фотографию в Instagram и «ВКонтакте» Коткова «совершила незаконную рекламу растения, содержащего наркотические средства». Сама девушка вину признала и заявила, что носки уже выбросила.

Суд признал ее виновной в пропаганде наркотиков в интернете (часть 1 статьи 6.13 КоАП).