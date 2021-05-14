В России грабители убили пенсионера и сожгли его дом. Медики, полиция и пожарные не успели приехать, застряв в грязи

В Пошехонском районе Ярославской области в деревне Глухарево убили 82-летнего местного жителя и сожгли его дом.

Преступники успели скрыться, а пожарные, медики и полиция не успели приехать на место ЧП вовремя, так как застряли в грязи по пути, сообщает портал 76.RU.

Как передает издание, ночью грабители ворвались в дом к двум пенсионерам, заставили отдать деньги, икону, золотые украшения и начали обливать все бензином. После этого они набросились на 82-летнего мужчину, жена которого успела выбраться из дома через окно и побежала к соседям за помощью.

К горящему дому вышли двое медиков с фонарем. Они добирались до места ЧП пешком, так как машина скорой застряла не смогла проехать к дому из-за плохой дороги. Рядом в грязи увязла и пожарная машина.

«Приехал потом глава поселения на тракторе. Тушили дом помпой. Пожарные приехали потом, когда и тушить-то было нечего. К нам никто не проехал», — сообщила очевидец события в разговоре с 76.RU.

В пожарно-спасательной службе Ярославской области заявили, что сообщение к ним поступило в 23:34, пожар ликвидировали только в 06:25. После этого в доме нашли тело 82-летнего пенсионера, покрытое ножевыми ранениями. Следственное управление СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело. // Новая газета