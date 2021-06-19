В России изнасиловали и зарезали американку которая приехала учиться на юриста в Нижний Новгород

Тело пропавшей под Нижним Новгороде американки Кэтрин Сироу нашли на третий день поисков. Ее убил мужчина, которому она пригрозила, что напишет заявление в полицию — якобы после изнасилования на вечеринке. Убийца которій отсидел за изнасилование, сознался в преступлении, но утверждает, что не насиловал Сироу — все было по обоюдному согласию.

В Нижегородской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве американской студентки Кэтрин Илейн Сироу. Об этом сообщает портал NN.RU.

«Ее тело показал мужчина, которого заподозрили в убийстве», — говорится в сообщении.

Сироу пропала 15 июня, перед исчезновением она успела отправить матери SMS, сообщив, что едет в машине с неизвестным. «Надеюсь, меня не похитили», — сказала она.

Вскоре был задержан предполагаемый убийца. Он сознался в преступлении и показал место убийства. По словам мужчины, он приехал к Сироу три дня назад и нанес несколько ударов ножом в горло. Ранее 44-летний мужчина был судим за разбой и изнасилование.

По его словам, Сироу угрожала ему, что напишет заявление в полицию после изнасилования на вечеринке. Однако, убийца говорит, что связь между ними произошла якобы «по обоюдному согласию».

35-летняя Кэтрин Илейн Сироу приехала в Нижний Новгород учиться на юриста в ННГУ в 2019 году. Проживала в городе Бор Нижегородской области. СМИ сообщали, что до приезда в Россию Сироу служила в морской пехоте США снайпером, могла иметь командировки в Сирию и Ирак.

В нижегородском вузе Сироу училась в магистратуре, подрабатывая репетиторством.