В России коммерсанта убили по заказу жены, которая направила его к шаману

Женщина наняла в качестве киллера бизнес-партнера супруга, пообещав ему часть наследства

Жалобы на жизнь с богатым, но грубым мужем использовала жительница столицы, чтобы заказать убийство супруга. Киллером выступил бизнес-партнер коммерсанта – он утверждает, что не мог противиться рассказам женщины, постепенно попал под ее влияние и в итоге застрелил предпринимателя.

Как стало известно «МК», 51-летний погибший считался человеком более чем состоятельным. Помимо большого количества недвижимости у Валерия был и таксопарк. Партнер бизнесмена, 33-летний обрусевший уроженец Узбекистана по имени Камиль, был вхож в дом мужчины. И даже был в курсе семейных проблем.

Супруга Валерия жаловалась гостю, как тяжело ей живется: муж груб с ней и изменяет. После одного из таких разговоров женщина попросила Камиля приобрести датчик, чтобы отслеживать, куда ездит благоверный. Когда прибор был куплен, уговорила докладывать ей результаты слежки. А через некоторое время и вовсе сделала неожиданное предложение: ликвидировать супруга. В обмен обещала после вступления в наследство 50 миллионов рублей.

После убийства партнера Камиль избавлялся от необходимости отдавать ему долг. Да и надеялся стать хозяином компании. Он хоть и числился заместителем генерального директора, но все управление бизнесом было в руках главы компании.

Камиль согласился на убийство. Оружие – пистолет ТТ – он приобрел за 100 тысяч рублей. А скоро появилась возможность остаться с потенциальной жертвой наедине в глухой местности. Супруга Валерия уговорила мужа съездить к шаману – якобы снять порчу. Примечательно, что ранее женщина убедила бизнесмена жениться на ней с помощью гадалки, подкинув в машину его фото с зашитым ртом.

10 декабря 2019 года во время поездки Камиль попросил партнера оставить автомобиль вблизи деревни Яковлевская городского округа Домодедово: мол, приспичило выйти по нужде. На самом деле злодей просто перезарядил пистолет, после чего сел на заднее сиденье, приставил оружие к затылку Валерия и нажал на курок. Несчастный бизнесмен умер, даже не поняв, что произошло. Пуля прошла навылет, выйдя через щеку.

По просьбе жены Валерия исполнитель забрал из «Вольво» сумку с документами и тетрадью с долгами. От оружия он избавился на следующий день.

Супруга Валерия через некоторое время засомневалась, точно ли исполнен заказ. На поиски трупа она сначала отправила своего водителя, а когда он не смог найти автомобиль, велела киллеру вести ее на место происшествия.

Когда Камиль и супруга Валерия подъехали к машине несчастного бизнесмена, там как раз работала следственно-оперативная группа. Стражи порядка тут же отвезли обоих в отдел для беседы. В багажнике машины Камиля нашли куртку, в которой он стрелял в Валерия.

Через некоторое время эксперты нашли на ней следы преступления. Взятые для экспертизы образцы слюны Камиля показали генетическую идентичность с потожировыми следами, оставшимися на найденной гильзе. Мужчина написал явку с повинной.

Как сообщила «МК» руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, Домодедовский городской суд приговорил исполнителя к 9 годам лишения свободы строгого режима. И удовлетворил гражданские иски на 4,5 млн рублей трех сыновей убитого. Уголовное дело в отношении заказчицы выделено в отдельное производство.