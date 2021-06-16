В России мэр города Кызыла подарил женщине, чьи дом и участок затопило водой, свои резиновые сапоги

Мэр столицы Тувы Карим Сагаан-оол подарил женщине, чьи дом и участок затопило во время паводка, свои резиновые сапоги. Об этом во вторник, 15 июня, сообщает ИА «ТуваМедиаГрупп» и телеграм-канал Mash Siberia.



Градоначальник посетил вместе с медиками и спасателями дачные участки, пострадавшие от затопления. Карим Сагаан-оол оценил масштаб бедствия и прямо на месте помог местной жительнице — подарил ей свои резиновые сапоги.

«Одна из местных жительниц пожаловалась мэру на жизнь: дом затопило, участок тоже. И ходить там невозможно — нет резиновых сапог», — сказано в сообщении Mash Siberia.

Тогда мэр Кызыла снял с себя обувь и вручил ее женщине, чтобы она могла ходить по затопленному участку, отмечает издание breakingmad.

Отметим, что также было принято решение направить в помощь жителям два перекачивающих насоса, а на служебной «Газели» организовали подвоз людей в пункты временного размещения.