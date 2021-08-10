В России мужчина два года насиловал дочь сожительницы: мамаша не поверила ребенку

Пойти в полицию женщину заставили родственники

Отчим два года насиловал 12-летнюю дочку сожительницы у себя на рабочем месте. Мать не верила ребенку, когда та рассказывала ей об этом, и только благодаря родственникам женщины об этом узнали полицейские.

Как стало известно «МК», вопиющий случай произошел в подмосковном Подольске. Около 7 лет назад 34-летняя местная жительница Нина (все имена изменены), работающая в фирме по доставке товаров, познакомилась с приезжим из республики Узбекистан Рустамом, завязались отношения. На момент знакомства у женщины уже было двое детей — 8-летний сын и 5-летняя дочь Аня.

В гражданском браке появились еще двое дочерей – Нина родила в 2015 и 2017 годах.

В начале лета Аня пожаловалась маме, что Рустам вот уже два года издевается над ней — заставляет ее заниматься с ним сексом и совершает другие развратные действия. Все происходило в деревянной пристройке в гаражно-строительном кооперативе, где он трудился охранником. Зная своего нового мужа, Нина просто отказалась в это поверить, решив, что дочка все выдумала, а заговорить с мужем не решалась. На следующую жалобу дочери женщина ответила также.

Недавно Нина была в гостях у своих родственников в одной из соседних областей, и в беседе рассказала о якобы выдумках дочери. Близкие пришли в ужас и буквально заставили женщину обратиться в полицию.

Стражи порядка передали информацию коллегам в Подольск, и Рустама задержали по месту работы. Девочку опросили в присутствии психолога, и она подтвердила свои показания, а проведенная судебно-медицинская экспертиза выявила, что ребенок не врет.

ГСУ СК по Московской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование) и пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого.