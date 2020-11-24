В России мужчина взял в заложники шестерых детей

Полиция Петербурга ведет переговоры с мужчиной, который заперся дома в квартире в Колпино с детьми и обещает их убить. Его требования невнятны.

Как стало известно «Фонтанке», около часа дня в правоохранительные органы поступила информация о ЧП в квартире дома на Пролетарской.

По предварительной информации, 42-летний хозяин квартиры, в которой проживают еще шесть детей, заперся и выдвигает ряд требований. Если они не будут выполнены, он обещает начать убивать, и «убьет всех».

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Мужчина, захвативший в заложники свою семью в Колпино 24 ноября, может владеть оружием. По данным «Фонтанки», большую часть своей жизни 42-летний житель проработал охранником, а также открывал своё охранное предприятие.

Житель дома на Пролетарской в «нулевых» работал в нескольких организациях — «Ижоре-щит» , «Неосфере», «Гавани», «Самурае», «Балт-тексе». Все связаны с охранной деятельностью. Соответственно, лицензия на оружие ему выдавалась.

Также «Фонтанке» стало известно, что в последнее время у предполагаемого захватчика были проблемы с алкоголем — мужчину штрафовали за распитие в общественном месте.