В России неизвестный устроил взрыв на территории отделения полиции, а затем убил женщину и двух детей

Неизвестный в униформе, напавший на отдел полиции в Лисках под Воронежем, после этого совершил тройное убийство.

Все отделы и посты полиции в близлежащих областях приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По предварительным данным, в селении Каменка, уже после «визита» в Лиски, он убил троих человек – женщину и двоих детей, после чего скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что все отделы и посты полиции в близлежащих областях приведены в состояние повышенной боевой готовности. Также усилены отделы полиции в Москве.

Всем сотрудникам, дежурящим на КПП №1 в отделах по городу выдали бронежилеты и обязали выйти на дежурство строго с боевым оружием. Тоже самое касается и патрульных на улицах.

Правоохранители считают, что неизвестный в униформе может скрываться в направлении Белгородской области.

Нападение на отдел полиции в Лисках — что известно

Неизвестный устроил взрыв на территории отделения полиции в Лисках Воронежской области. В соцсетях утверждают, что мужчина проник на территорию отделения с огнестрельным оружием.

К отделению он подъехал на авто «Нива» в военной форме и каске.

По предварительной информации, в результате нападения пострадал один правоохранитель.

Преступнику удалось скрыться с места происшествия. // УНИАН