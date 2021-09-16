В России неизвестный устроил взрыв на территории отделения полиции, а затем убил женщину и двух детей
Неизвестный в униформе, напавший на отдел полиции в Лисках под Воронежем, после этого совершил тройное убийство.
Все отделы и посты полиции в близлежащих областях приведены в состояние повышенной боевой готовности.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
«По предварительным данным, в селении Каменка, уже после «визита» в Лиски, он убил троих человек – женщину и двоих детей, после чего скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что все отделы и посты полиции в близлежащих областях приведены в состояние повышенной боевой готовности. Также усилены отделы полиции в Москве.
Всем сотрудникам, дежурящим на КПП №1 в отделах по городу выдали бронежилеты и обязали выйти на дежурство строго с боевым оружием. Тоже самое касается и патрульных на улицах.
Правоохранители считают, что неизвестный в униформе может скрываться в направлении Белгородской области.
Нападение на отдел полиции в Лисках — что известно
Неизвестный устроил взрыв на территории отделения полиции в Лисках Воронежской области. В соцсетях утверждают, что мужчина проник на территорию отделения с огнестрельным оружием.
К отделению он подъехал на авто «Нива» в военной форме и каске.
По предварительной информации, в результате нападения пострадал один правоохранитель.
Преступнику удалось скрыться с места происшествия. // УНИАН
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