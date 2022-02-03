В России объединение представителей коренного народа внесли в реестр «иностранных агентов»

Минюст включил в реестр НКО — «иностранных агентов» общественную организацию из республики Алтай «Туба калык» («тубаларский народ»).

Согласно их сайту, это объединение представителей малочисленного народа тубалар, живущих на севере республики, тубаларский язык входит в тюрскую языковую семью.

Объединение создали в 2013 году. На учредительном собрании ее участники говорили о необходимости «сохранять сакральные места и священный кедр», который «вырубили в советское время», — тубаларскую «культуру, традиции и язык».

Они издавали тубаларские словари, разговорники и азбуки для детей. В своей группе в фейсбуке представители «Туба калык» писали о состоянии лесов, золотодобыче и других экологических проблемах региона, а также освещали проблемы, с которыми сталкиваются другие малые народы. // Медиазона