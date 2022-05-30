В России оккупантский «КамАЗ» наехал на «Рено», убив водителя легковушки и ребенка (фото)

На трассе под городом Валуйки в Белгородской области «КамАЗ» наехал на «Рено», в результате аварии погибли водитель легковой машины и девочка-подросток, еще одну пассажирку госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Издания «Белгород №1», «Бел.Ру» и NEXTA отметили, что речь идет о военном грузовике, на кабине которого изображены буквы V. По версии полиции, утром 29 мая водитель «КамАЗ» при повороте налево не уступил дорогу «Рено», ехавшей по встречной полосе.

Как уточнили в ведомстве, в результате столкновения погибли водитель легковушки 1997 года рождения и девочка 2007 года рождения. Пассажирку 1982 года рождения доставили в больницу с травмами «различной степени тяжести». // Медиазона