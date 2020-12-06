В России пара из ревности заживо сожгла женщину во время совместного застолья

В Дзержинске мужчина с сожительницей подожгли знакомую женщину из-за ревности. Они задержаны и помещены под стражу.

Как сообщили в СУ СКР по Нижегородской области, 24 ноября подозреваемые вместе с потерпевшей распивали спиртное в гаражах промзоны.

«Из-за ревности сожительницы злоумышленник облил потерпевшую из пятилитровой канистры бензином, а его подельница подожгла женщину. Подозреваемые покинули место преступления. Пострадавшая женщина скончалась от полученных телесных повреждений», — уточнили в СК.

Возбуждено дело по пунктам «д, ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору»). Вину задержанные признали частично. Они являются сожителями. Якобы погибшая неоднократно оказывала мужчине особые знаки внимания, что и послужило мотивом жестокого преступления. // Znak.com