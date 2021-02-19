В России педофил, отсидевший 16 лет за изнасилование и убийство, взялся за старое

Изверг задержан и арестован

Отсидевший в колонии за изнасилование и убийство 16-летнего парня педофил Сергей Пеминов вновь взялся за свое дело под видом магических услуг, сообщает сайт KP.RU.

По данным издания Пеминов еще в колонии придумал схему поисков мальчиков в соцсетях. Он создал в одной из них группу «Черная магия», сделал сайт, где объявил себя великим волшебником и открыл бесплатный прием мальчиков 12-18 лет в школу магии.

Через некоторое время Пеминов написал письмо 15-летнему москвичу, который поделился в соцсетях, что у него более мама. Извращенец сказал, что сделает обряд и поможет маме подростка. Когда маме стало лучше подросток поверил в способности Пеминова и в конце прошлого года приехал к нему в Долгопрудный.

Все происходящее дальше с трудом поддается описанию. Мужчина провел «обряд посвящения», в ходе которого жестоко отхлестал до схода кожи мальчика кнутом и палкой. А потом взял свечу, зажег и горячим воском прямо по ранам стал выжигать звезду на теле подростка. А затем заставил снять штаны и под предлогом «сброса накопившейся энергии» изнасиловал.

Уже в января 2021 года подросток узнал, что есть и второй его собрат по несчастью из Санкт-Петербурга, который был подвергнут такому же обряду. В конце концов подросток все рассказал отчиму, а затем и матери. После этого взрослые обратились в полицию, оперативники задержали Пименова и 17 февраля суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Личность второго пострадавшего подростка из Санкт-Петербурга сейчас устанавливается. // МК