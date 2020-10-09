В России по делу о развратных действиях в отношении детей задержали министра образованияАрхангельщины

В Архангельской области задержали исполняющего обязанности министра образования Юрия Гнедышева

Об этом сообщает РИА «Новости» и 29.ru со ссылкой на директора департамента информации администрации области Оксану Катовскую.

По ее словам, Гнедышева подозревают в развратных действиях по отношению к лицу младше 16 лет (статья 135 УК) и изготовлении порнографических материалов (статья 242 УК).

Позже в управлении Следственного комитета по региону не подтвердили, что Гнедышеву вменяют изготовление порнографии. По данным СК, министр подозревается по части 3 статьи 135 УК — развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц.

«По версии следствия, подозреваемый в декабре 2019 года в социальной сети вел переписку с двумя несовершеннолетними школьницами, оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера», — сообщили в ведомстве.

В кабинете министра прошли обыски. В правительстве также сообщили 7×7, что накануне Гнедышев написал заявление об отпуске с последующим увольнением.

Гнедышев занял пост исполняющего обязанности министра образования в конце августа, когда с этой должности ушел Олег Полухин. До этого Гнедышев был заместителем Полухина.

До работы в министерстве задержанный занимал должность директора Северодвинской гимназии № 14 и работал учителем. // Медиазона